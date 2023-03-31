Віра Брежнєва поділилася рідкісними кадрами з 22-річною донькою, яка живе у США

Співачка Віра Брежнєва після тривалої розлуки зустрілася зі своєю донькою Сонею, яка живе у Лос-Анджелесі.

Зіркова матуся спеціально прилетіла до Америки, аби привітати дочку з 22-річчям. У сторіз в Instagram Брежнєва поділилася рідкісними кадрами поруч з дорослою Сонею.

Співачка разом з донькою спочатку вирушили до одного з місцевих закладів на сніданок, що вже стало традицією в їхній родині. Усміхнена Соня позувала у кадрі з коротким білявим волоссям.

Фото: instagram.com/ververa

У день народження доньки Брежнєва пригадала той самий день 22 роки назад. Виконавиця поділилася, що одразу перед пологами їй дуже закортіло з'їсти борщу.

"22 роки тому у моєму житті трапилося перше справжнє диво. Я народила доньку. Зачекайте, перемотування назад. Я прокинулася, дико захотіла борщу на сніданок, але раптом відійшли води. І далі вже 22 роки, як у тумані", - жартома розповіла Віра.

Фото: instagram.com/ververa

Фото: instagram.com/ververa

Також співачка поділилася милим фото, на якому обіймала Соню. Варто зазначити, що дівчина дуже схожа на свою зіркову маму, щоправда, трошки вища.

Віра Брежнєва з донькою Сонею / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, Соня народилася у стосунках Віри Брежнєвої з Віталієм Войченком. Декілька років пара жила у незареєстрованому шлюбі. У другому шлюбі з бізнесменом Михайлом Кіперманом співачка змінила своє прізвище та доньки на прізвище чоловіка.

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