Віра Брежнєва показала 71-річну маму-красуню та зворушливо звернулася до неї

Артистка щиро подякувала найріднішій з нагоди Дня матері.
Співачка Віра Брежнєва показала рідкісні кадри з мамою Тамарою Галушкою.
Так, артистка у своєму фотоблогу вперше за тривалий час показалася з мамою на сонячних знімках. Зокрема, зірка та її рідна людина попозували на тлі парку. Для прогулянки Тамара Галушка обрала леопардову блузку, а її донька – нюдовий тренч. Особливого значення мама співачки надала прикрасам на шиї та одягла патріотичне синьо-жовте кольє.
Чуттєві кадри з найріднішою людиною Віра супроводила аудіо з наступними словами: "Люба мамо, дякую тобі! Дякую тобі, що осяяла мій шлях, коли я губилася у темряві". А наприкінці чутно дзвінкий сміх Тамари Віталіївни.
"Вітаю з Днем матері, люба! Материнська любов, сила і мудрість посилюють, надихають та окриляють", - замилувала підписом Віра.
Також з нагоди свята Брєжнєва перепостила собі сторіз доньки Соні Кіперман, де вона вітає її з Днем матері. На архівному кадрі ще зовсім маленька Соня фарбує рідну людину.
До речі, нещодавно ведучий Григорій Решетнік показав свою маму та тещу. Як виявилося, жінки неабияк схожі між собою.
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