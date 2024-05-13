Віра Брежнєва показала 71-річну маму-красуню та зворушливо звернулася до неї

Співачка Віра Брежнєва показала рідкісні кадри з мамою Тамарою Галушкою.

Так, артистка у своєму фотоблогу вперше за тривалий час показалася з мамою на сонячних знімках. Зокрема, зірка та її рідна людина попозували на тлі парку. Для прогулянки Тамара Галушка обрала леопардову блузку, а її донька – нюдовий тренч. Особливого значення мама співачки надала прикрасам на шиї та одягла патріотичне синьо-жовте кольє.

Віра Брежнєва з мамою / Фото: instagram.com/ververa

Чуттєві кадри з найріднішою людиною Віра супроводила аудіо з наступними словами: "Люба мамо, дякую тобі! Дякую тобі, що осяяла мій шлях, коли я губилася у темряві". А наприкінці чутно дзвінкий сміх Тамари Віталіївни.

"Вітаю з Днем матері, люба! Материнська любов, сила і мудрість посилюють, надихають та окриляють", - замилувала підписом Віра.

Також з нагоди свята Брєжнєва перепостила собі сторіз доньки Соні Кіперман, де вона вітає її з Днем матері. На архівному кадрі ще зовсім маленька Соня фарбує рідну людину.

Віра Брежнєва з донечкою / Фото: instagram.com/ververa

До речі, нещодавно ведучий Григорій Решетнік показав свою маму та тещу. Як виявилося, жінки неабияк схожі між собою.

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