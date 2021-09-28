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Віра Брежнєва показала архівне фото, де постає з чорним та коротким волоссям

Віра Брежнєва показала архівне фото, де постає з чорним та коротким волоссям

Віра Брежнєва / instagram.com/ververa

Артистка тоді відпочивала в дитячому таборі.

Співачка Віра Брежнєва вирішила пригадати свою молодість.

Так, зірка поділилась архівними світлинами, на яких зображена з чорним та коротким волоссям. Віра говорить, що фото було зроблене в літньому таборі відпочинку.

Віра Брежнєва в дитячому таборі / © instagram.com/ververa
Віра Брежнєва в дитячому таборі / instagram.com/ververa

Артистка точно не пригадує, скільки їй тоді було років. Однак виконавиця говорить, що, можливо, 15.

"Яка я тут класна, спортивна та стильна. Я була активною дівчиною. Брала участь у всіх конкурсах, у всіх дитячих таборах, де я відпочивала", - пригадала Віра.

Віра Брежнєва в молодості / © instagram.com/ververa
Віра Брежнєва в молодості / instagram.com/ververa

Шанувальники оцінили архівні фото артистки. Хоча, деякі й не впізнали її. Зокрема, у коментарях писали таке:

  • Круто! Але з білим волоссям набагато краще!
  • Так? Я б і не впізнав. Якби ти не написала.
  • А я й не зрозуміла, де ви зображені не світлині!

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва вирішила похизуватися своїм апетитним бюстом. Тоді знаменитість позувала перед камерою в ефектній обтислій сукні.

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