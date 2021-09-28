Віра Брежнєва показала архівне фото, де постає з чорним та коротким волоссям

Артистка тоді відпочивала в дитячому таборі.
Співачка Віра Брежнєва вирішила пригадати свою молодість.
Так, зірка поділилась архівними світлинами, на яких зображена з чорним та коротким волоссям. Віра говорить, що фото було зроблене в літньому таборі відпочинку.
Артистка точно не пригадує, скільки їй тоді було років. Однак виконавиця говорить, що, можливо, 15.
"Яка я тут класна, спортивна та стильна. Я була активною дівчиною. Брала участь у всіх конкурсах, у всіх дитячих таборах, де я відпочивала", - пригадала Віра.
Шанувальники оцінили архівні фото артистки. Хоча, деякі й не впізнали її. Зокрема, у коментарях писали таке:
- Круто! Але з білим волоссям набагато краще!
- Так? Я б і не впізнав. Якби ти не написала.
- А я й не зрозуміла, де ви зображені не світлині!
Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва вирішила похизуватися своїм апетитним бюстом. Тоді знаменитість позувала перед камерою в ефектній обтислій сукні.