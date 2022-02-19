Віра Брежнєва показала ніжні та романтичні фото з Костянтином Меладзе

Також співачка показала й свою маму.

Співачка Віра Брежнєва нарешті отримала фото зі свого дня народження.

Звісно ж, вона ними вирішила поділитися у своєму Instagram. Зокрема, артистка опублікувала романтичні знімки з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. Щасливі закохані позували одне біля одного, усміхались та ніжно обнімались.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе / instagram.com/ververa

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе / instagram.com/ververa

Також Віра показала й доволі рідкісні кадри зі своєю мамою – Тамарою Галушкою. Рідні люди тішилися, що нарешті зустрілися.

Віра Брежнєва разом з мамою / instagram.com/ververa

"Зараз переглядала всі 500 фото та усміхалася, тому що щастя вдалося зафіксувати. Сюди помістилися лише 10 картинок, і на останньому фото не всі помістилися в кадр, але моя скарбничка спогадів умістила все! Дякуємо моїм близьким та друзям за цей вечір", - поділилася Віра.

День народження Віри Брежнєвої / instagram.com/ververa

До речі, серед інших знімків, Брежнєва показала фото й 12-річної доньки. Так, Сара відповідала за музику на маминому дні народженні і була безмежно щасливою.

Донька Віри Брежнєвої Сара / instagram.com/ververa

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