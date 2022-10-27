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Віра Брежнєва показала рідкісне фото з 12-річною донькою Сарою

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Віра Брежнєва показала рідкісне фото з 12-річною донькою Сарою

Віра Брежнєва з донькою / Фото: instagram.com/ververa

Донька співачки приїхала до мами на канікули.

Співачка Віра Брежнєва поділилася сімейним контентом.

Зокрема, виконавиця у своєму Instagram показала рідкісне фото з молодшою донькою Сарою Кіперман. 12-річна дівчина приїхала до мами на канікули. Разом вони влаштували імпровізований фотосет у ліфті. Віра з донькою позували перед камерою у спортивних костюмах. Сара поклала голову мамі на плече, а Брежнєва тим часом скорчила кумедну гримасу.

"Разом. На канікулах", - коротко підписала світлину виконавиця.

Віра Брежнєва з донькою / © instagram.com/ververa
Віра Брежнєва з донькою / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва у дуеті зі співачкою TAYANNA випустили українськомовну пісню. Утім, після виходу композиції на виконавицю посипалася хвиля хейту. Зокрема, Вірі пригадали інтерв'ю 2019 року, де вона говорила, що не вважає себе українською співачкою.

За артистку заступився її товариш, ведучий Слава Дьомін. Він зазначив, що співачка активно допомагає Україні, і робила вона це ще до початку повномасштабної війни.

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
915
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