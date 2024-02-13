Віра Брежнєва показала рідкісне фото з мамою і трьома сестрами та розкрила плани на День закоханих

Співачка Віра Брежнєва вперше за тривалий час показалася з мамою та трьома рідними сестрами, а також розсекретила, як святкуватиме День святого Валентина.

Так, у своєму Instagram артистка поспілкувалася з підписниками. Користувачі поставили співачці чимало цікавих запитань, серед яких було про плани на День святого Валентина. Брежнєва, яка минулого року підтвердила розлучення з композитором Костянтином Меладзе, зізналась, як проведе свято. Виявилося, артистка перебуватиме в літаку, адже летітиме до Казахстану.

"Буду летіти до Казахстану, мріяти у небі та дарувати усмішки всім навколо", - відповіла артистка.

Допис Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/ververa

Окрім запитань Брежнєвій також написали й побажання, зокрема, щоб поруч із нею були світлі люди. Віра дала зрозуміти, що такі в її оточенні вже є – це мама та три рідні сестри. Співачка опублікувала їхнє спільне фото у family look, яке вони зробили під час імпровізованого сімейного фотосету.

Віра Брежнєва з мамою та рідними сестрами / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, нещодавно виконавиця Ірина Федишин показувала рідкісне фото з мамою. До слова, прихильники були настільки здивовані молодим виглядом рідної людини артистки, що порівняли їх із сестрами.

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