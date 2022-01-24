Віра Брежнєва показала рідкісні фото з Меладзе та молодшою донькою

Віра Брежнєва показала рідкісні фото з Меладзе та молодшою донькою

Сімейство відпочивало на гірськолижному курорті.

Співачка Віра Брежнєва вирішила поділитися архівними світлинами.

Так, в Instagram-stories фани артистки обирали дату, а Віра, своєю чергою публікувала фото, яке було зроблено того дня.

Зокрема, виконавиця поділилася навіть доволі рідкісними кадрами. Якщо Віра зазвичай не публікує сімейні фото, то цього разу співачка зробила виняток.

Так, знаменитість показала, як разом з чоловіком, Костянтином Меладзе, та молодшою донькою, Сарою, взимку 2020 року відпочивала на гірськолижному курортні.

Віра Брежнєва з Костянтином Меладзе та молодшою донькою / instagram.com/ververa

"Ходили в гори", - поділилася щаслива Віра.

Віра Брежнєва з молодшою донькою / instagram.com/ververa

Вони всі разом позували перед камерою у лижному вбранні, а позаду них красувався неймовірний гірський пейзаж, який просто заворожував своєю красою.

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