Віра Брежнєва показала свою доньку-копію і ніжно привітала її з 23-річчям

Артистка розповіла про свято її старшої доньки Соні.
Співачка Віра Брежнєва розповіла про особливе свято у її родині.
30 березня день народження відсвяткувала старша донька Віри Брежнєвої Соня Кіперман. Дівчині виповнилося 23 роки. З цієї нагоди зіркова мама присвятила доньці допис у своєму фотоблогу та зворушила кадрами, зробленими на різних етапах життя Соні. Зокрема, дівчина постає на щасливих знімках з мамою у різних країнах й також позує наодинці. Також на світлинах помітно молодшу доньку співачки Сару.
"Щасливих 23, моє кохання!", - замилувала підписом Віра Брежнєва і залишила смайлик у формі сердечка.
У коментарях під дописом шанувальники артистки побажали іменинниці всього найкращого і зазначили, що Соня неабияк схожа на свою маму:
- Така ж красуня, як і мама
- Так красиво! Ви обидві схожі на сестер. З Днем народження вашу донечку
- Вітаю! Донечка така ж красуня, як і мама
- Найщиріші вітання. Дуже схожі
- З іменинницею! Мирного неба! Нехай всі її мрії здійсняться!
Нагадаємо, нещодавно донька Віри Брежнєвої Соня Кіперман попозувала у спідньому від українського бренду й похизувалася стрункою фігурою.
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