Віра Брежнєва показала, як 70-річчя мами святкувала: "Головне, що жива, здорова і з нами"

Віра Брежнєва показала, як 70-річчя мами святкувала: "Головне, що жива, здорова і з нами"

Співачка Віра Брежнєва розповіла про свято у її родині.

Так, на сторінці в Instagram Віра Брежнєва розмістила відео, де разом зі своєю мамою і трьома сестрами їде у машині.

Як повідомила артистка, 8 червня вона відсвяткувала ювілей мами – їй виповнилося 70 років. З цієї нагоди всі доньки зібралися разом, аби привітати маму.

Фото: instagram.com/ververa

"Зробили найкращий подарунок мамі і самим собі. Чотири доньки з'їхались з різних країн. Востаннє ми збиралися у такому складі рівно п'ять років тому. З цього ж приводу – день народження нашої матусі. Головна цінність була, є та буде – наша сім'я. А найкращий подарунок для мами, особливо зараз – побачити своїх 4-х дочок, нехай навіть усього на добу. Мама.Галя.Віра.Віка.Настя. 70", - підписала відео з мамою та сестрами у машині Брежнєва.

Також артистка зізналася, що її настільки переповнювали емоції у цей день, що вона навіть розплакалася:

Фото: instagram.com/ververa

"У мене дійсно свято. Святкую мамочку, яка жива, здорова, з нами. І це безцінно. Дякую всім за добрі слова і теплі побажання (я все передаю). А бажання у мами одне. І нехай воно здійсниться", - написала Віра і супроводила пост серцями у вигляді кольорів прапору України.

Фото: instagram.com/ververa

Фото: instagram.com/ververa

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Віра Брежнєва виступила проти війни і заявила, що Росія напала на Україну. Брежнєва поїхала до Польщі, де волонтерить і допомагає переселенцям. Ексменеджерка співачки, яка займалася піаром артистки у Росії, заявила, що Брежнєва назавжди покинула РФ і розірвала там всі контакти. Також подейкують, що через війну Росії проти України у Брежнєвої серйозний конфлікт з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. Він, подейкують, перебуває в Італії, де хоче перечекати війну і боїться за свій бізнес в РФ. До речі, Меладзе жодного разу не висловився щодо війни РФ проти України.

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