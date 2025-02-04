Віра Брежнєва показала, як у вишуканому ресторані Парижа відсвяткувала 43-річчя

У святковий день виконавиця також звернулася до фанів.

Українська співачка Віра Брежнєва 3 лютого відсвяткувала день народження.

Знаменитості виповнилося 43 роки. Особливий день співачка провела за кордоном, а саме в Парижі, де триває Тиждень моди. Артистка вирушила до одного з вишуканих ресторанів міста. Віра Брежнєва одягнула чорну сукню з пір'ям, образ вона доповнила аксесуарами, а волосся зібрала в гульку.

У свій день народження Віра Брежнєва не влаштовувала гучних святкувань. Натомість вона зібрала найближчих і найрідніших їй людей в одному з вишуканих ресторанів Парижа, з якими й розділила особливий день.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

До речі, Віру Брежнєву з днем народження привітало чимало зірок та прихильників. Артистка зазначила, що бачила всі теплі повідомлення та неабияк вдячна за зворушливі слова.

"Я відчуваю любов! Так зворушили всі ваші прекрасні слова! Рада поділитися з вами своєю любов'ю!" - прокоментувала виконавиця.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, нещодавно старша донька Віри Брежнєвої з нагоди дня народження мами показала їхні раніше небачені фото. На кадрах співачка була зображена ще зовсім молодою.

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