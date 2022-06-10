Віра Брежнєва показала, як війна її змінила: "В цих очей, зморшок і сивини нема бажання ховатися"

Віра Брежнєва показала, як війна її змінила: "В цих очей, зморшок і сивини нема бажання ховатися"

Співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками, як вона змінилася від початку війни.

В сторіс на сторінці в Instagram Віра Брежнєва поділилася своїми світлинами, зробленими її сестрою на святкуванні дня народження її мами.

На знімках виконавиця зображена у білому топі і чорній спідниці. Віра сидить в одному з ресторанів разом зі своїми сестрами та мамою, якій днями виповнилося 70 років.

"За 105 днів відвикла від себе. Війна змінила ставлення до всього. Відображення у дзеркалі не хвилювало. Але раптом вчора на фото, зробленому сестрою, побачила себе з боку… Ми вже ніколи не будемо такими, як раніше і я вже розумію, що стаю інакшою, новою. Тепер у цих очей, зморшок, сивини нема бажання ховатися за фільтрами. Бажання більше сподобатися, але є бажання жити", - поділилася Брежнєва.

Фото: instagram.com/ververa

Виконавиця додала, що зараз почувається справжньою, як ніколи, "без панцирів і масок", чесною з собою, та, водночас, сповненою любов'ю, ніжністю Всесвіту та світлом.

Фото: instagram.com/ververa

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Віра Брежнєва виступила проти війни і заявила, що Росія напала на Україну. Брежнєва поїхала до Польщі, де волонтерить і допомагає переселенцям. Ексменеджерка співачки, яка займалася піаром артистки у Росії, заявила, що Брежнєва назавжди покинула РФ і розірвала там всі контакти.

Також подейкують, що через війну Росії проти України у Брежнєвої серйозний конфлікт з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. Він, подейкують, перебуває в Італії, де хоче перечекати війну і боїться за свій бізнес в РФ. До речі, Меладзе жодного разу не висловився щодо війни РФ проти України.

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