Віра Брежнєва показала, як з 72-річною мамою та подругами проводить свою відпустку

Співачка Віра Брежнєва показала, як минає її літня відпустка з родиною та подругами.

Так, у фотоблогу зірка показала, як з мамою Тамарою Галушкою та подругою, дизайнеркою Катериною Сільченко з її мамою вони відпочили в Італії. Зокрема, у фотоблогу Катерина похизувалася їхніми зі співачкою щоденними стильними образами, а також запостила фото їхніх мам, які окремо позують у саду. Разом вони жили в приватному будинку, насолоджувалися місцевими закладами, людьми та краєвидами.

Віра Брежнєва з Катериною Сільченко / Фото: instagram.com/ververa

Мами Віри Брежнєвої та Катерини Сільченко / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва з мамою та родиною Катериною Сільченко / Фото: instagram.com/ververa

"На один місяць в одному будиночку зібралися: 2 водолія (ми), 2 близнюка (мами); 2 стрільця (доньки). І ще багато прекрасних жінок", - підписала Сільченко.

Вже згодом Віра показалася у Франції й похизувалася своїм відпочинком у новій країні. Зокрема, співачка зустрілася зі своїми знайомими та влаштувала дівчачі посиденьки просто неба. Також у компанії друзів виконавиця попозувала на тлі басейну та показала їхнє дозвілля.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

"Французькі канікули. Цілую", - написала артистка у своєму фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва показала одразу всіх трьох своїх сестер-копій з нагоди особливого свята.

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