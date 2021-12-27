Віра Брежнєва показала, яким подарунком потішила свого чоловіка Меладзе

Також зірка похизувалася сімейним фото.
Співачка Віра Брежнєва не стала чекати новорічних свят, а вже почала задарювати подарунками свого чоловіка, продюсера Костянтина Меладзе.
До того ж, артистка однозначно знає, чим потішити свого коханого. Так, Віра повела Костянтина до консерваторії насолоджуватися симфонічним оркестром.
"Ідеальний святковий вечір. Подарунок моєму чоловіку", - поділилася Віра.
Окрім того, артистка показала у своєму Instagram рідкісне фото зі своїм чоловіком. Щасливе подружжя зробило селфі у консерваторії. До слова, Костянтину однозначно сподобався такий оригінальний подарунок від своєї коханої.
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