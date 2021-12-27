Віра Брежнєва показала, яким подарунком потішила свого чоловіка Меладзе

Також зірка похизувалася сімейним фото.

Співачка Віра Брежнєва не стала чекати новорічних свят, а вже почала задарювати подарунками свого чоловіка, продюсера Костянтина Меладзе.

До того ж, артистка однозначно знає, чим потішити свого коханого. Так, Віра повела Костянтина до консерваторії насолоджуватися симфонічним оркестром.

Віра Брежнєва з Костянтином Меладзе відвідали консерваторію / instagram.com/ververa

"Ідеальний святковий вечір. Подарунок моєму чоловіку", - поділилася Віра.

Окрім того, артистка показала у своєму Instagram рідкісне фото зі своїм чоловіком. Щасливе подружжя зробило селфі у консерваторії. До слова, Костянтину однозначно сподобався такий оригінальний подарунок від своєї коханої.

Віра Брежнєва з Костянтином Меладзе відвідали консерваторію / instagram.com/ververa

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