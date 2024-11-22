Віра Брежнєва показалася із загадковим чоловіком і зробила заяву: "Я повернулась"

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно публікувала фото з колишнім Костянтином Меладзе, заінтригувала фанів новим відвертим зізнанням.

Так, у новому дописі в Instagram артистка поділилася неоднозначним коротким роликом. У кадрі вона стоїть поруч з чоловіком і потім ніжно бере його за руку на вулиці. Ще більше цікавості розбурхав підпис Брежнєвої, де вона розповідає про знайомство із загадковою особою та довгу розлуку з нею.

"Перший раз я зустрілася з ним, коли мені було 18. Ми просто познайомилися і я поїхала. Потім зустрілися знов і навіть трохи пожили разом, декілька місяців. Але, як іноді буває, щось не склалося… Він чекав на мене… І я повернулась. З цього моменту моя любов зростала з кожним днем, і нарешті я хочу про це розповісти…", - заінтригувала співачка.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Однак у коментарях фани одразу здогадалися, що ймовірно мовиться про нову пісню Брежнєвої. Все тому, що артистка наприкінці допису залишила загадкову дату й поставили хештег з назвою пісні. Ба більше, юзери припустили, що знаменитість говорить про 18 років у контексті свого життя у Києві, а не стосунки з коханим.

Він – це Київ

Ну інтригантка. Це кохання

Київ заслуговує на твою любов

Віро, ви мене заінтригували, дуже неочікувано! Чекаю з нетерпінням на вихід пісні

Нагадаємо, нещодавно таємниці особистого життя відкрив також співак EL Кравчук. Він пояснив, чи допускає думку про романи з чоловіками.

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