Віра Брежнєва показалася з Тарабаровою та розповіла, як вони провели час разом: "Незабутні емоції"

Українські співачки Віра Брежнєва та Світлана Тарабарова відвідали благодійний захід, присвячений дітям.

Так, у своєму фотоблогу Віра показала, як вона провела цьогорічний День захисту дітей. Як виявилося, співачка разом зі Світланою 1 червня вирушили до центру матері та дитини зі спеціальною програмою підтримки діток зі складними долями.

Віра Брежнєва на благодійному заході / Фото: instagram.com/ververa

Світлана Тарабарова на благодійному заході / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва на благодійному заході / Фото: instagram.com/ververa

У святковий день артистки дарували усмішки завдяки обіймам, виступам з піснями і різноманітним розвагам на свіжому повітрі. Зокрема, Брежнєва показала низку фото зі щасливими дітьми, які бавляться на галявині та позують з ними.

Світлана Тарабарова на благодійному заході / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва на благодійному заході / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва на благодійному заході / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва на благодійному заході / Фото: instagram.com/ververa

Водночас співачка наголосила на важливості донатів та підтримки тих, хто потребує.

"01.06.24. День захисту дітей. В унікальному місці з багатьма світлими, добрими людьми. Незабутні емоції. Хочу, щоб ці фото передали вам наші відчуття. Робити добро – найкраща терапія. Добра не буває забагато. Донати, поміч, підтримка від людей та компаній – це те, що допомагає "Місту Добра" на постійній основі опікуватися своїми жителям. Станьте чарівником – долучайтеся!", – закликала Віра.

Віра Брежнєва та Світлана Тарабарова на благодійному заході / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, нещодавно донька Віри Брежнєвої, 14-річна Сара Кіперман назвала країну, у якій проживає та де планує навчатися.

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