Віра Брежнєва показалася з двома рідними сестрами-двійнятами і привітала їх з важливим святом

Співачка Віра Брежнєва потішила прихильників сімейним контентом.

Виконавиця в Instagram-stories опублікувала фото, на якому постала з двома рідними молодшими сестрами-двійнятами – Анастасією та Вікторією. Кадр був зроблений у теплу пору року, адже всі вони позували в літньому вбранні – спідницях і топах. Щоправда, облич розгледіти не вдасться, адже дівчата постали перед камерою зі спини.

Як виявилося, Віра Брежнєва показала сестер не просто так, а з важливої нагоди. Так, 22 грудня Анастасія та Вікторія святкували день народження. Сестрам артистки виповнилося 40 років. Тож у фотоблогу виконавиця привітала рідних людей з днем народження.

"З днем народження, мої найулюбленіші двійнята! Сестри!" – звернулася до сестер виконавиця.

Віра Брежнєва з сестрами / Фото: instagram.com/ververa

Зазначимо, Віра Брежнєва виросла в багатодітній родині, зокрема в артистки є три рідні сестри – Галина, Вікторія та Анастасія.

Нагадаємо, нещодавно молодша донька Віра Брежнєвої святкувала день народження. Артистка показала свіжі фото 15-річної Сари і просто приголомшила її дорослим виглядом.

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