Віра Брежнєва показалася з відрослим волоссям і вперше прокоментувала чутки про розрив з Меладзе

Співачка Віра Брежнєва, яка виступає проти війни і активно підтримує Україну, трохи поспілкувалася з шанувальниками.

Віра Брежнєва, яка з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України виступила проти війни, розповіла фанам, як почувається.

Артистка, яка активно волонтерить і підтримує українців, поділилася, що їй зараз незвично на себе дивитися, оскільки вона дуже змінилася:

"Дівчина написала, що стежить за всіма моїми сторіз, але давно не видно мене. За липень знайшла два фото. Все змінилося навколо мене і продовжує змінюватись всередині. Незвично на себе дивитись. Тому що все звичне залишилося в минулому", - поділилася Брежнєва.

Також вона поділилася одним своїм фото, де зображена з довгим волоссям:

"Записувала відео для однієї польської компанії з подякою за допомогу українцям. І, обираючи локацію, зробила фото. Волосся таке довге стало", - прокоментувала Віра.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Окрім того, співачка опосередковано відповіла на запитання, чи справді вона розлучилася з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. Чутки про це ширяться вже декілька місяців.

Говорячи про те, які саме світлини присутні зараз у її телефоні, Брежнєва згадала й чоловіка:

"Я замислилася, чи є в мене взагалі мої фото. Теперішньої мене. Зайшла в альбом, є все: війна, звіти, скріншоти, чоловік, діти, собака, мама, родина, фото природи. Мене нема", - зізналася артистка.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, що у Мережі ширяться чутки, що через війну Росії проти України у Брежнєвої серйозний конфлікт з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. Він, подейкують, перебуває в Італії, де хоче перечекати війну і боїться за свій бізнес в РФ. До речі, Меладзе жодного разу не висловився щодо війни РФ проти України у той час, як його дружина активно говорить про вторгнення РФ до України.

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