Віра Брежнєва повернулася до України і показалася на київському вокзалі

Артистка приїхала до Києва.
Співачка Віра Брежнєва, яка з початком повномасштабної війни засудила дії рф і допомагала співгромадянам, повернулася до України.
Так, виконавиця на сторінці в Instagram поділилася відео, як вона на потягу прибуває на столичний залізничний вокзал. У ролику Брежнєва показалася на пероні, де на неї чекали друзі з соняшниками.
Також Віра поділилася, як від щастя, що приїхала додому, бігала холом центрального залізничного вокзалу:
"Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож", - коротко підписала відео Брежнєва.
Також виконавиця показалася на вулицях української столиці, і як завітала в шоурум до друга, дизайнера Руслана Багінського.
Ціль свого візиту до Києва Брежнєва не розкрила, так само не розповіла, чи залишається в українській столиці назавжди, чи тимчасово. Як відомо, у Брежнєвої та її чоловіка, композитора Костянтина Меладзе в центрі Києва є нерухомість. Також під Києвом у Меладзе є будинок.
Нагадаємо, раніше колега Віри Брежнєвої, латвійська співачка Лайма Вайкуле розсекретила місцеперебування артистки. За словами Вайкуле, Брежнєва мешкає неподалік від Лайми у Ризі разом зі своєю родиною.
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