Віра Брежнєва повернулася до України і показалася на київському вокзалі

Співачка Віра Брежнєва, яка з початком повномасштабної війни засудила дії рф і допомагала співгромадянам, повернулася до України.

Так, виконавиця на сторінці в Instagram поділилася відео, як вона на потягу прибуває на столичний залізничний вокзал. У ролику Брежнєва показалася на пероні, де на неї чекали друзі з соняшниками.

Також Віра поділилася, як від щастя, що приїхала додому, бігала холом центрального залізничного вокзалу:

"Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож", - коротко підписала відео Брежнєва.

Віра Брежнєва неочікувано приїхала до України

Також виконавиця показалася на вулицях української столиці, і як завітала в шоурум до друга, дизайнера Руслана Багінського.

Віра Брежнєва в Києві / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва в Києві / Фото: instagram.com/ververa

Ціль свого візиту до Києва Брежнєва не розкрила, так само не розповіла, чи залишається в українській столиці назавжди, чи тимчасово. Як відомо, у Брежнєвої та її чоловіка, композитора Костянтина Меладзе в центрі Києва є нерухомість. Також під Києвом у Меладзе є будинок.

Нагадаємо, раніше колега Віри Брежнєвої, латвійська співачка Лайма Вайкуле розсекретила місцеперебування артистки. За словами Вайкуле, Брежнєва мешкає неподалік від Лайми у Ризі разом зі своєю родиною.

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