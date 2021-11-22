Віра Брежнєва повторила сміливі образи часів своєї участі у "ВІА Грі" 19 років тому

Віра Брежнєва повторила сміливі образи часів своєї участі у "ВІА Грі" 19 років тому

Виконавиця представила римейк на трек знаменитого тріо.

Спеціально до річниці свого приходу до гурту "ВІА Гра" співачка Віра Брежнєва зробила подарунок шанувальникам – римейк треку "Не надо"».

У відео на пісню виконавиця буквально закосплеїла саму себе з 2000-х. У точності був повторений навіть макіяж, а виконав його той же візажист, що й 19 років тому.

Ролик знятий у стилі того часу та відсилає до яскравих образів Віри у гурті: від модного тоді манікюру та аксесуарів до ультра-міні, яке зводило з розуму мільйони фанів співачки.

"Саме цього дня, 22 листопада, 19 років тому я прийшла на кастинг до гурту "ВІА Гра", який змінив моє життя. На зніманнях спрацювала машина часу, і я ніби повернулася в минуле: з легкістю згадала, як тоді ми позували, які емоції переживали. Це було незабутньо", - поділилася Брежнєва.

Шанувальники зазначили, що співачка зовсім не змінилася, а стала ще гарнішою та чуттєвішою.

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