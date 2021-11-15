Віра Брежнєва пригадала своє материнство у 19 років: "Не одразу вийшло"

Артистка зізналася, що мріяла про дитину.

За плечима співачки Віри Брежнєвої щонайменше три гучні історії кохання.

Ще у Дніпродзержинську впродовж декількох років вона жила в цивільному шлюбі з бізнесменом Віталієм Войченком, йдеться у сюжеті "ЖВЛ". Від нього 2001-го народила первістка - донечку Соню. Вірі тоді було 19 років. Артистка зізналася, що тоді вважала, що абсолютно готова до материнства.

"Я дуже хотіла дитину. Плюс зустріла хлопця, він теж хотів дитину. Причому не одразу вийшло. Я вивчала дуже багато літератури. І навіть коли мене поклали на збереження перед пологами, я навіть розповідала якісь історії, які прочитала в книжці. 19-річна дівчинка ділилася досвідом, який вона дізналася. Тоді мені здавалося, що готова. А зараз я дивлюся… ось моїй Соні дитини маленької…", - поділилася виконавиця.

Віра Брежнєва з доньками / instagram.com/ververa

Це вже тепер досвідчена мама розуміє, що у вихованні первістка не завжди все робила правильно.

"Я думаю, що я була надмірно суворою зі своєю донькою, якось нас тато так виховував. І мені здавалося, що це правильний підхід. І зараз, звичайно, з Сарою я не припускаюся таких помилок", - зізналася Віра.

Молодшу донечку Сару Брежнєва народила, вже коли була відомою співачкою та солісткою гурту "ВІА Гра". Батьком її другої дитини став мільйонер Михайло Кіперман, з яким зірка прожила до 2012-го. І, на відміну від Віри, її дівчата не хочуть мати справу з шоубізнесом.

Віра Брежнєва з молодшою донькою / instagram.com/ververa

"Їм не подобається ця публічність! І були у Соні декілька разів у коментарях люди, які писали їй негатив, і вона каже: "Мамо, як ти все це витримуєш?!" – поділилася співачка.

Можливо, аби уникнути надмірної уваги, Соня й вирішила жити так далеко від рідної домівки! Дівчинка вже декілька років навчається в Америці. Віра зізнається, що дівчинка дуже цього хотіла.

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