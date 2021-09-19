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Віра Брежнєва пригадала, як стрімко схудла та як її відгодовував Меладзе

Віра Брежнєва пригадала, як стрімко схудла та як її відгодовував Меладзе

Віра Брежнєва та Катерина Осадча / instagram.com/svitsketv

Також співачка розповіла про старшу доньку.

Співачка Віра Брежнєва, яка місяць тому випустила кліп на пісню "Розовый дым", розповіла, чи довелося їй худнути заради знімань.

У програмі "Світське життя" виконавиця поділилася, що навпаки – зірка настільки схудла, що їй довелося набирати вагу.

"Дуже стресова була весна і якось я так сильно схудла, у мене залишилися одні очі і мені не подобалося себе бачити таку в дзеркалі. Я почала себе відгодовувати, чоловік почав мене відгодовувати. І виходить так, що я нарешті ледь-ледь прийшла в форму. Але безумовно, я завжди займаюся спортом, ось зараз кліпу не передбачається жодного, але я у чудовій формі, друзі", – поділилася Віра та похизувалася стрункою талією.

Також співачка розповіла, що багато часу проводить в Італії, у своєму будинку. Втім, найчастіше зірка все ж приїздить до Києва, бо сумує за мамою та подругами. Розлуку артистка переживає і з старшою донькою Софією. 20-річна дівчина навчається в Америці.

"Складно переживаю розлуку, ми з нею нещодавно розмовляли по відео годину сорок хвилин, тому що ми не можемо наговоритися. У мене просто закінчилася американська віза і зараз не дають туристичні візи, тому я не можу просто отримати візу, щоб до неї приїхати. Востаннє ми з нею бачилися в липні, якраз ми були в Італії, вона приїжджала туди. А зараз все, у неї вже почалися заняття, тому ми зараз бачимося десь раз на пів року і це дуже для мене сумно. Але в принципі, вона вже доросла дівчинка, їй скоро буде 21 і вона смиренно приймає вже, що вона дорослішає, що мама віддаляється, але ми все одно сумуємо, плачемо, але це доросле життя", – поділилася зірка.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва вперше зізналася, що робить уколи краси. Однак артистка є прихильницею натуральної краси.

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