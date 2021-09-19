Віра Брежнєва пригадала, як стрімко схудла та як її відгодовував Меладзе

Також співачка розповіла про старшу доньку.

Співачка Віра Брежнєва, яка місяць тому випустила кліп на пісню "Розовый дым", розповіла, чи довелося їй худнути заради знімань.

У програмі "Світське життя" виконавиця поділилася, що навпаки – зірка настільки схудла, що їй довелося набирати вагу.

"Дуже стресова була весна і якось я так сильно схудла, у мене залишилися одні очі і мені не подобалося себе бачити таку в дзеркалі. Я почала себе відгодовувати, чоловік почав мене відгодовувати. І виходить так, що я нарешті ледь-ледь прийшла в форму. Але безумовно, я завжди займаюся спортом, ось зараз кліпу не передбачається жодного, але я у чудовій формі, друзі", – поділилася Віра та похизувалася стрункою талією.

Також співачка розповіла, що багато часу проводить в Італії, у своєму будинку. Втім, найчастіше зірка все ж приїздить до Києва, бо сумує за мамою та подругами. Розлуку артистка переживає і з старшою донькою Софією. 20-річна дівчина навчається в Америці.

"Складно переживаю розлуку, ми з нею нещодавно розмовляли по відео годину сорок хвилин, тому що ми не можемо наговоритися. У мене просто закінчилася американська віза і зараз не дають туристичні візи, тому я не можу просто отримати візу, щоб до неї приїхати. Востаннє ми з нею бачилися в липні, якраз ми були в Італії, вона приїжджала туди. А зараз все, у неї вже почалися заняття, тому ми зараз бачимося десь раз на пів року і це дуже для мене сумно. Але в принципі, вона вже доросла дівчинка, їй скоро буде 21 і вона смиренно приймає вже, що вона дорослішає, що мама віддаляється, але ми все одно сумуємо, плачемо, але це доросле життя", – поділилася зірка.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва вперше зізналася, що робить уколи краси. Однак артистка є прихильницею натуральної краси.

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