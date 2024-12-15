Віра Брежнєва привітала доньку-красуню з 15-річчям і приголомшила її дорослим виглядом

Виконавиця також показала, як дівчинка змінювалася з роками.

У родині співачки Віри Брежнєвої було особливе свято. Молодша донька виконавиці зустрічала свій день народження.

Так, Сарі Кіперман вже виповнилося 15 років. Тож, у своєму Instagram артистка присвятила донечці зворушливий допис. Віра Брежнєва привітала Сару з днем народження, а також опублікувала безліч фото дівчинки.

Віра Брежнєва з донькою Сарою / Фото: instagram.com/ververa

Зокрема, знімки були зроблені в різні роки. На кадрах можна помітити ще зовсім маленьку Сару, а також її в дитячому та підлітковому віці. Віра Брежнєва продемонструвала, як молодша донька з роками помітно змінювалася.

Віра Брежнєва з донькою Сарою / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва з донькою Сарою / Фото: instagram.com/ververa

"З днем народження, моя любове", - звернулася до Сари виконавиця.

Віра Брежнєва з доньками / Фото: instagram.com/ververa

Підписники співачки одразу почали вітати її з днем народження доньки. Користувачі також зазначили, що Сара має неабияк дорослий вигляд. На це звернув увагу й режисер Алан Бадоєв: "Вау, це просто неможливо! Не можу повірити очам, яка вже доросла, чарівна".

Донька Віри Брежнєвої Сара / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, днями довкола особистого життя Віри Брежнєвої посипалися різноманітні чутки. У Мережі показали, з ким нині співачка нібито перебуває в романтичних стосунках.

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