Віра Брежнєва привітала доньку з 13-річчям та приголомшила її дорослим виглядом

Співачка Віра Брежнєва розповіла про свято у її родині.

14 грудня день народження відсвяткувала молодша донька артистки Сара Кіперан. З цієї нагоди знаменита мама залишила привітання доньці в Instagram, а також поділилася її фото з дитинства:

"Люблю це дівчисько. Вже рівно 13 років. З кожним роком все більше. Нехай все здійсниться", - написала під кадром з Сарою Брежнєва.

Донька Віри Брежнєвої Сара / Фото: instagram.com/ververa

Як зізналася артистка, заради доньки вона прилетіла з Берліна, де проводить останній тиждень, до іншого міста у Європі, втім, де саме Сара перебуває, Брежнєва не уточнила.

Окрім того Віра показала, як з роками мінялася її донька:

"Давненько все починалося… Рік за роком… І от, курча перевтілилося у гарну дівчину, якій сьогодні виповнилося 13 років", - прокоментувала кадри зіркова мама.

Донька Віри Брежнєвої Сара / Фото: instagram.com/ververa

Втім, шанувальники Брежнєвої звернули увагу на те, що 13-річна Сара вже має надто дорослий вигляд: "а донька має вигляд на років 20", "а я у свої 13 лише ляльки на горище прибрала", "Думала, це жінка якась... Не дорослішайте дітей раніше терміну", "бачу жінку на підборах, а 13-річну дівчинку – ні", "такий дорослий вигляд має у 13 років".

Віра Брежнєва з донькою Сарою / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, не так давно Віра Брежнєва дала свій перший за дев'ять місяців повномасштабної війни РФ проти України концерт. На ньому артистка розплакалася на сцені і рішуче назвала себе українкою.

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