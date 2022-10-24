Віра Брежнєва продовжує вести бізнес у Росії, а влітку приїжджала до Москви - росЗМІ

Співачка Віра Брежнєва, схоже, продовжує заробляти криваві російські рублі.

Як пише пропагандистське видання Росії, артистка досі є власницею елітної квартири, офісу в центрі Москви та магазину одягу.

Окрім того, за інформацією пропагандистів, Віра влітку приїжджала до країни-агресорки, аби перевірити, як йдуть справи з ії бізнесом.

Тим часом, на початку червня, ексменеджерка Брежнєвої розповідала, що співачка розірвала всі контракти у Росії та не планує туди більше повертатися.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Також Віра надіслала до федеральної міграційної служби відмову від реєстрації у квартирі у підмосковному робочому селищі Некрасовському, де була прописана останні 20 років.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Віра Брежнєва розповідала правду у своїх соцмережах про вороже вторгнення Росії в Україні. Згодом артистка поїхала до Польщі, де зайнялася волонтерством.

Нещодавно ж Віра випустила свою першу українськомовну пісню у дуеті зі співачкою TAYANNA. Артистки представили композицію "Вишиванка" у сучасному аранжуванні.

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