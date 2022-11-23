Віра Брежнєва проігнорувала привітання Меладзе і спростувала, що вони відсвяткували річницю

Співачка Віра Брежнєва, яка з початку війни поїхал з Росії до Польщі і активно волонтерить та допомагає українцям, прокоментувала допис свого чоловіка Костянтина Меладзе в Instagram.

Як відомо, днями композитор у фотоблогу розмістив архівне чорно-біле фото з зображенням ще зовсім маленької Брежнєвої. Кадр Меладзе підписав: "22.11. Любовь спасет мир" і супроводив підпис смайлом у вигляді сердечка. Фани вирішили, що таким чином продюсер привітав дружину з річницею шлюбу. Проте сама Брежнєва проігнорувала пост чоловіка.

На фото зображена Віра Брежнєва у дитинстві / Фото: instagram.com/meladzemusic

Як стало зрозуміло з реакції Брежнєвої в Instagram, йшлося зовсім не про родинне свято. Як повідомила артистка, 20 років тому вона стала учасницею тріо "ВІА Гра", що докорінно змінило її життя:

"Сьогоднішній день для мене особливий. Ось уже 20 років. 20 років тому я пройшла кастинг до гурту "ВІА Гра", що, звісно, докорінно змінило моє життя. Рік тому у цей день я влаштувала день спогадів у сторіз, з гумором, і вам всім сподобалось. Чи знала я, що за рік у мене буде зовсім інакший настрій... Ні. Тому сьогодні спогади… Стільки всього було за ці 20 років, та як же важливо всі ці роки залишатися вірною самій собі", - написала Брежнєва.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Також вона подякувала "найкращому композитору та продюсеру" Костянтину Меладзе за чудові пісні, які він для неї писав. Втім, Брежнєва не стала називати Меладзе своїм чоловіком.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Як відомо, від літа у Мережі ширяться чутки про розрив Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе, які одружилися 2015 року. Подейкують, що розкол у родині стався через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Віра Брежнєва та Костянин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, що Брежнєва з початком війни виїхала з Росії і вирушила до Польщі, де активно волонтерила і допомагала українцям. Ексменеджерка артистки тоді заявила, що Віра більше не повернеться до РФ і розірвала усі робочі стосунки там. Тим часом Костянтин Меладзе перебуває в Італії і жодного разу не висловив своєї позиції щодо війни в Україні. Подейкують, що Меладзе переживає за свій бізнес у Росії і активна позиція Брежнєвої стала для композитора проблемою.

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