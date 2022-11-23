Віра Брежнєва проігнорувала привітання Меладзе і спростувала, що вони відсвяткували річницю

Зіркове подружжя заплутало своїх шанувальників.
Співачка Віра Брежнєва, яка з початку війни поїхал з Росії до Польщі і активно волонтерить та допомагає українцям, прокоментувала допис свого чоловіка Костянтина Меладзе в Instagram.
Як відомо, днями композитор у фотоблогу розмістив архівне чорно-біле фото з зображенням ще зовсім маленької Брежнєвої. Кадр Меладзе підписав: "22.11. Любовь спасет мир" і супроводив підпис смайлом у вигляді сердечка. Фани вирішили, що таким чином продюсер привітав дружину з річницею шлюбу. Проте сама Брежнєва проігнорувала пост чоловіка.
Як стало зрозуміло з реакції Брежнєвої в Instagram, йшлося зовсім не про родинне свято. Як повідомила артистка, 20 років тому вона стала учасницею тріо "ВІА Гра", що докорінно змінило її життя:
"Сьогоднішній день для мене особливий. Ось уже 20 років. 20 років тому я пройшла кастинг до гурту "ВІА Гра", що, звісно, докорінно змінило моє життя. Рік тому у цей день я влаштувала день спогадів у сторіз, з гумором, і вам всім сподобалось. Чи знала я, що за рік у мене буде зовсім інакший настрій... Ні. Тому сьогодні спогади… Стільки всього було за ці 20 років, та як же важливо всі ці роки залишатися вірною самій собі", - написала Брежнєва.
Також вона подякувала "найкращому композитору та продюсеру" Костянтину Меладзе за чудові пісні, які він для неї писав. Втім, Брежнєва не стала називати Меладзе своїм чоловіком.
Як відомо, від літа у Мережі ширяться чутки про розрив Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе, які одружилися 2015 року. Подейкують, що розкол у родині стався через повномасштабне вторгнення РФ до України.
Нагадаємо, що Брежнєва з початком війни виїхала з Росії і вирушила до Польщі, де активно волонтерила і допомагала українцям. Ексменеджерка артистки тоді заявила, що Віра більше не повернеться до РФ і розірвала усі робочі стосунки там. Тим часом Костянтин Меладзе перебуває в Італії і жодного разу не висловив своєї позиції щодо війни в Україні. Подейкують, що Меладзе переживає за свій бізнес у Росії і активна позиція Брежнєвої стала для композитора проблемою.
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