Віра Брежнєва прокоментувала хейт, що до початку війни жила та працювала в Росії

Також артистка пригадала, де її застала війна та як вона зайнялася волонтерством.

Співачка Віра Брежнєва прокоментувала хейт, з яким стикається через те, що до початку повномасштабного російського вторгнення жила та працювала в Росії.

Артистка говорить, що в житті її оточують ті люди, які підтримують одне одного. А от що пишуть про неї в Мережі, Брежнєву не хвилює. Співачка зазначила, що в тяжкий час прийняла правильне рішення - підтримувати свою країну, тож, на думку виконавиці, її совість чиста.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

"Для мене найважливіше, що у скрутний час я зі своєю країною серцем і душею. Для мене це має значення. Я зробила і роблю що можу. Тільки з собою мені прокидатися кожного ранку і дивитися собі в очі в дзеркалі. Зі своєю совістю я чиста", - розповіла знаменитість в інтерв'ю ELLE.

Також співачка пригадала, як для неї почалася повномасштабна війна. Коли Росія вторглася до України, артистка перебувала в Італії. Виконавиця пригадала, що тоді одразу зрозуміла, що має допомагати, тож зайнялася волонтерством.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

"Мені хотілося чимось допомагати, і я розуміла, що все, що я можу зараз, — це волонтерити, тому що в мене не було внутрішньої сили для того, щоб навіть у публічний простір виходити. Оскільки тоді, від самого початку, я була в Італії, перше, що я зробила, — знайшла найближчий склад гуманітарної допомоги й пішла туди допомагати. Ми з мамою працювали там від ранку до вечора з іншими жінками", - пригадала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва показала рідкісне фото зі своєю мамою. На знімку також були зображені три рідні сестри співачки.

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