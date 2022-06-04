Віра Брежнєва розірвала всі контакти у Росії і більше туди не повернеться – ексменеджерка співачки

Віра Брежнєва розірвала всі контакти у Росії і більше туди не повернеться – ексменеджерка співачки

Колишня менеджерка співачки Віри Брежнєвої Анастасія Драпенко, яка займалася піаром артистки у Росії, зробила гучну заяву.

Так, Драпенко розповіла, що Віра Брежнєва раз і назавжди покинула Росію, розірвала там всі контакти і більше туди не повернеться. Такою інформацією ексменеджерка співачки поділилася на фестивалі "Червона площа":

"Ні, не працюю з Вірою Брежнєвою. Брежнєвої більше немає в Росії, вона сюди не повернеться", - сказала Драпенко, пише NEWS.ru.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Росії проти України Віра Брежнєва говорила правду у своїх соцмережах і засуджувала вторгнення РФ до нашої країни. Згодом Брежнєва поїхала до Польщі, де почала займатися волонтерством і допомагати українцям.

Тим часом, у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито шлюб Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе тріщить по швах через війну в Україні. Мовляв, тим часом, поки Брежнєва активно кричить про вторгнення РФ до України і допомагає, чим може, Меладзе вирішив перечекати війну в Італії і жодного разу не висловився проти. Ба більше, подейкують, що продюсер переживає за свій бізнес в Росії, який також може постраждати через позицію Брежнєвої.

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