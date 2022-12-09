Віра Брежнєва розплакалася на своєму першому за час повномасштабної війни концерті: "Я - українка"

Співачка Віра Брежнєва дала свій перший концерт від початку повномасштабної війни та не втримала сліз на сцені.

Під час свого виступу в Ризі виконавиця вийшла на сцену та заявила, що відтепер її творчий псевдонім просто VERA. Співачка зауважила, що за дев'ять місяців війни не давала жодних концертів, після чого розплакалася.

"Вперше за 20 років кар'єри у мене була перерва в дев'ять місяців. Я – Віра. Я – українка. Зараз у моїй країні війна, тому взагалі не до концертів, ні до чого. Але щось не могла я більше сиділи і просто робити хороші справи. Увесь цей час я зі своєю країною, я допомагаю", - сказала Брежнєва.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни в Україні співачка висловила свою позицію на підтримку рідної країни. Крім того, через деякий час Віра почала допомагати волонтерському центру у Польщі.

Втім, у пропагандистських ЗМІ з'явилася інформація про те, що виконавиця продовжує вести свій бізнес у країні-агресорці.

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