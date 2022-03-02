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Віра Брежнєва розповіла, що Меладзе в Україні ховається від обстрілів, та звернулася до росіян

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Віра Брежнєва розповіла, що Меладзе в Україні ховається від обстрілів, та звернулася до росіян

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / instagram.com/ververa

Артистка від перших днів не мовчала про війну.

Співачка Віра Брежнєва активно розповідає про події, які відбуваються на території України.

Хоч сама артистка наразі в іншій країні, та її чоловік, Костянтин Меладзе, разом з іншими українцями ховається від обстрілів.

"Ми до останнього не вірили, що це станеться. Але вже у нас триває війна. Дедалі більше мирних жителів гине. Дедалі більше будинків, шкіл, садків зруйновано. Зруйновані важливі будинки для забезпечення життєдіяльності міст. Я з дітьми зараз у безпеці. Але мій чоловік і мама, сім'я молодшої сестри у Києві ховаються від бомбардувань у підвалах", - написала Віра.

Артистка у своєму Instagram звернулася до росіян із закликами зупинити це насильство.

"Я ніколи не ділила наші народи. Мої мама та бабуся – росіяни. Тато та дідусь - українці. Обидва народи – мої предки та моя кров. Я народилася та живу в Україні. І зараз у нас біда. У мене у підписниках 32% росіян. Я просто хочу, щоб ви знали правду. І якщо у ваших силах щось зробити – зробіть це. Всі українці благають російських солдатів – не приходьте. Чи не вбивайте. Немає у цієї війни сенсу. Немає у неї виправдання. Не можна її продовжувати. Зупиніть війну!" - написали Віра.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

  • В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб
  • Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

  • літаків – 29 од,
  • гелікоптерів – 29 од,
  • танків ‒ 198,
  • ББМ / APV ‒ 846,
  • артилерійських систем– 77,
  • засоби ППО  - 7,
  • РСЗВ - 24,
  • цистерн з ПММ- 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
  • катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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