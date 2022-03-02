Віра Брежнєва розповіла, що Меладзе в Україні ховається від обстрілів, та звернулася до росіян

Віра Брежнєва розповіла, що Меладзе в Україні ховається від обстрілів, та звернулася до росіян

Артистка від перших днів не мовчала про війну.

Співачка Віра Брежнєва активно розповідає про події, які відбуваються на території України.

Хоч сама артистка наразі в іншій країні, та її чоловік, Костянтин Меладзе, разом з іншими українцями ховається від обстрілів.

"Ми до останнього не вірили, що це станеться. Але вже у нас триває війна. Дедалі більше мирних жителів гине. Дедалі більше будинків, шкіл, садків зруйновано. Зруйновані важливі будинки для забезпечення життєдіяльності міст. Я з дітьми зараз у безпеці. Але мій чоловік і мама, сім'я молодшої сестри у Києві ховаються від бомбардувань у підвалах", - написала Віра.

Артистка у своєму Instagram звернулася до росіян із закликами зупинити це насильство.

"Я ніколи не ділила наші народи. Мої мама та бабуся – росіяни. Тато та дідусь - українці. Обидва народи – мої предки та моя кров. Я народилася та живу в Україні. І зараз у нас біда. У мене у підписниках 32% росіян. Я просто хочу, щоб ви знали правду. І якщо у ваших силах щось зробити – зробіть це. Всі українці благають російських солдатів – не приходьте. Чи не вбивайте. Немає у цієї війни сенсу. Немає у неї виправдання. Не можна її продовжувати. Зупиніть війну!" - написали Віра.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: