Віра Брежнєва розповіла, з ким відсвяткувала свій день народження: "У безпеці, теплі та любові"

Співачка Віра Брежнєва 3 лютого відсвяткувала свій день народження. Зірці виповнився 41 рік.

Цього року виконавиця залишила гучні вечірки та провела його у теплій атмосфері. У сторіз в Instagram Брежнєва розповіла, що день народження зустрічала у родинному колі.

"Вчора свій день народження я просто провела з родиною. У безпеці, теплі та любові. Це безцінно", - написала співачка.

Фото: instagram.com/ververa

Зірка поділилася, що цього року отримала безліч повідомлень від своїх друзів та знайомих, які дуже її потішили. Віра зізналася, що відчула неабиякий прилив енергії після привітань.

"Цього року я отримала такі неймовірні привітання від дорогих мені людей, саме від тих, хто знає мене в житті. Знає, що зараз у мене на душу. З такими важливими словами, сенсами. Стільки сили відчула у цих побажаннях", - розповіла фанам артистка.

Фото: instagram.com/ververa

Приємною несподіванкою для зірки також стали привітання від її шанувальників. Співачка була дуже зворушена теплими словами від людей, з якими вона навіть не знайома особисто.

"Це неймовірно, що ви знаєте, коли в мене день народження! Дякую за переживання, за підтримку, турботу та любов! Зі мною найкращі люди! І це абсолютне багатство", - сказала Брежнєва.

Фото: instagram.com/ververa

Також Брежнєва подякувала фанам та підписникам за підтримку протягом цього непростого року.

"Я, як і раніше вірю у любов та дива. Особливо, коли дива люди роблять власноруч. Я вдячна вам, коли ви допомагаєте мені робити дива. За цей складний рік ми зробили дуже багато гарного. Разом та окремо", - додала співачка.

Фото: instagram.com/ververa

Фото: instagram.com/ververa

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