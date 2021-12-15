Віра Брежнєва шокувала фанів дорослим виглядом 12-річної доньки: "Їй наче 21"

Сара відсвяткувала день народження.
Вчора, 14 грудня, у родині співачки Віри Брежнєвої було свято.
Так, її молодшій доньці виповнилося 12 років. З цієї нагоди артистка опублікувала у своєму Instagram відео, де показала, як її донечка змінилася за цей час. До слова, Сара виросла справжньою красунею.
"День народження нашої улюбленої дівчинки – наше велике свято!" - поділилася Віра.
Прихильники зірки також почали засипати Сару привітаннями. Втім, деякі дещо здивувалися, що донька виконавиці має надто дорослий вигляд для свого віку.
- Ого! 12! Я в 12 років ляльками гралася! Очманіти!
- Навіщо дітям мати такий дорослий вигляд?
- Точно 12? Їй наче 21!
До слова, Віра не втрималася та захистила свою доньку. Вона зазначила, що в дитинстві всі хочуть швидше подорослішати.
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