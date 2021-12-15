Віра Брежнєва шокувала фанів дорослим виглядом 12-річної доньки: "Їй наче 21"

Сара відсвяткувала день народження.

Вчора, 14 грудня, у родині співачки Віри Брежнєвої було свято.

Так, її молодшій доньці виповнилося 12 років. З цієї нагоди артистка опублікувала у своєму Instagram відео, де показала, як її донечка змінилася за цей час. До слова, Сара виросла справжньою красунею.

"День народження нашої улюбленої дівчинки – наше велике свято!" - поділилася Віра.

Прихильники зірки також почали засипати Сару привітаннями. Втім, деякі дещо здивувалися, що донька виконавиці має надто дорослий вигляд для свого віку.

Ого! 12! Я в 12 років ляльками гралася! Очманіти!

Навіщо дітям мати такий дорослий вигляд?

Точно 12? Їй наче 21!

До слова, Віра не втрималася та захистила свою доньку. Вона зазначила, що в дитинстві всі хочуть швидше подорослішати.

Читайте також: