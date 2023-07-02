Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв та розкрила їхню схему

Виконавиця закликала бути обачними та не вестися на схеми зловмисників.

Співачка Віра Брежнєва розповіла, що стала жертвою телефонних шахраїв.

Виконавиця в Instagram-stories, розкрила схему зловмисників. Шахраї створили в месенджері акаунт від імені знаменитості. Вони пишуть знайомим співачки та просять "позичити їм кошти". Віра застерегла, що номер мобільного не змінювала. Також співачка закликала не вестися на телефонних шахраїв.

"Звертаюся до всіх, кому можуть написати від мого імені. Я не змінювала телефон вже декілька років. Не надсилайте мені кошти, будь ласка. Не ведіться на шахраїв із моїм фото в акаунті", - закликала виконавиця.

Шахраї від імені Віри Брежнєвої просять гроші / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, нині Віра Брежнєва живе не в Україні, а за кордоном. Раніше виконавиця Лайма Вайкуле розсекретила, де перебуває артистка. За словами латвійської співачки, Віра, яка на початку повномасштабної війни виїхала з країни-агресорки Росії, нині є її сусідкою.

Читайте також: