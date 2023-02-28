Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе продають свій елітний будинок у Росії

Спочатку подружжя думало здавати нерухомість в оренду, та, схоже, передумало.

Співачка Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають свій будинок у Росії. Зокрема, мова йде про елітний особняк подружжя, що розташований у Московській області.

Про це повідомили російські пропагандисти із посиланням на рієлтора, який займається продажем будинку. Уважні користувачі Мережі теж упізнали особняк Віри, адже виконавиця раніше його показувала зсередини. За 3-поверховий будинок площею 700 квадратних метрів Брежнєва та Меладзе хочуть отримати понад 146 млн гривень.

Саме цей будинок продають Брежнєва та Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Будинок Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе / Фото: Фото з відкритих джерел

У повідомленні пропагандистів йдеться, що спочатку подружжя планували здавати нерухомість в оренду. Однак Костянтин та Віра передумали та вирішили продати будинок.

Зазначимо, раніше пропагандисти повідомляли, що співачка досі є власницею елітної квартири, офісу в центрі Москви та магазину одягу.

Тим часом ексменеджерка Брежнєвої зазначила, що виконавиця розірвала всі контракти у країні-агресорці Росії та не планує більше туди повертатися.

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