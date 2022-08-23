Віра Брежнєва у синьо-жовтій футболці створила гуманітарну "ВІА Гру" у Польщі: "ВІА Скотч"

Співачка Віра Брежнєва зробила власне тріо з дівчат, які збирають допомогу для України.

Зараз Віра Брежнєва перебуває в Польщі, де допомагає волонтерам збирати гуманітарні вантажі для українців. Але навіть під час такої відповідальної роботи є місце жартам.

Так, у своєму Instagram виконавиця розповіла, що знайшла нове "гуманітарне" тріо - "ВІА Скотч".

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

В сторіз Брежнєва оприлюднила світлину разом із двома дівчатами-волонтерками. Усі троє були вдягнені у футболки в кольорах українського прапора. Дівчата з різним кольором волосся та різним типажем дійсно легко могли б оновити склад відомого музичного тріо.

Разом із новими колегами співачка навіть станцювала спокусливу бачату посеред гуманітарного складу.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни в Україні Віра Брежнєва, що жила і працювала в Москві, висловилася проти російської агресії. Від березня співачка перебуває у Польщі, де працює волонтером, а також регулярно публікує докази злочинів РФ в Україні у своїх соцмережах.



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