Віра Брежнєва у спідньому постала у космічному кліпі, який вигадала з Меладзе

Віра Брежнєва у спідньому постала у космічному кліпі, який вигадала з Меладзе

Під час знімань відео артистці стало зле.

Співачка Віра Брежнєва потішила прихильників новою відеороботою на композицію "Тихо", яка увійшла до останнього альбому співачки під назвою V.

Режисером кліпу "Тихо" став Сергій Солодкий, а ідея - належить самій Вірі Брежнєвій та її чоловіку, продюсеру Костянтину Меладзе.

За сюжетом героїня Віри Брежнєвої прилітає на космічному кораблі на незвідану планету, де залишається на самоті: наодинці зі своїми думками та магією навкруги. На художнє оформлення в павільйоні, де відбувалися знімання, пішли десятки годин.

Віра Брежнєва, кліп "Тихо"

Щоб відтворити справжню космічну реальність, на локацію привезли тони піску та гравія. Художниками-постановниками був відтворений шлюз космічного корабля. А ефектне зображення в фіналі забезпечила CGI-графіка за прикладом тої, яка використовується на зніманнях голлівудських блокбастерів.

Під час 25-годинних знімань відео Вірі Брежнєвій довелося пройти надскладні випробування. Ближче до кінця зміни трапився момент, який взагалі змусив хвилюватися всю режисерську команду: співачці стало погано під час паріння у повітрі на спеціальних тросах.

"Це була приблизно 20-та година знімального процесу, дубль за дублем ми добивалися ефекту левітації у відкритому просторі. Я відчула, що земля йде з-під ніг, але вже в загальноприйнятому значенні цих слів. Дякую команді, яка одразу зреагувала і дала мені якийсь час, щоб відійти, а потім повернутися в кадр і, все ж таки, зняти ідеально, як ми планували", - поділилася Віра.

Віра Брежнєва, кліп "Тихо"

Артистка додала, що її новий кліп на пісню "Тихо" - це алегорія космічної самотності: "Складно усвідомити, наскільки ми маленька піщинка в розмірах величезного всесвіту. Але, якщо в наших серцях є кохання - ми не одні".

Віра Брежнєва, кліп "Тихо"

Своєю чергою, Костянтин Меладзе детальніше розповів про планету, де опиняється Віра:

"Це планета нездійсненних ілюзій та мрій, де все ідеально гарно. Але при цьому, дуже хочеться повернутися з цього раю на недосконалу Землю - до людей. До однієї людини, яка чекає там, на Землі. Можливо, цю планету і варто було б назвати ім'ям "Тихо", - зазначив Меладзе.

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