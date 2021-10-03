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Віра Брежнєва у топі та сексішортиках зачарувала довгими стрункими ніжками

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Віра Брежнєва у топі та сексішортиках зачарувала довгими стрункими ніжками

Віра Брежнєва / instagram.com/ververa

Знаменитість похвалилася фігурою.

Співачка Віра Брежнєва вкотре захопила юзерів своїм тілом.

Так, у прохолодну погоду знаменитість вирішила пригадати свій відпочинок у Греції та запостила у стрічку фотоблогу теплі знімки. На кадрах виконавиця постала у чорному топі на тонких бретельках та коротких джинсових шортиках. Також Віра вбралася у зелену сорочку та босоніжки в тон. Зірка підкреслила свою витончену фігуру.

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa
Віра Брежнєва / instagram.com/ververa

Крім того, артистка похвалилася довгими стрункими ніжками.

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa
Віра Брежнєва / instagram.com/ververa

"Я вчора так замерзла, спочатку на майданчику, потім вдома. Занадто холодно настала осінь. Хочу тепло і зелень, а не ось це ось все... Дістала теплі шкарпетки і фото з мого серпневого триденного Криту", – написала Брежнєва.

У відповідь користувачі зробили кумирці компліменти.

  • Красива
  • Неперевершена
  • Не можна бути настільки розкішною
  • Яка струнка

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва показала архівне фото, де постає з чорним та коротким волоссям. Артистка тоді відпочивала в дитячому таборі.

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