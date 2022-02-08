Віра Брежнєва відповіла на обурення щодо різниці у віці зі старшим на 18 років Меладзе

Артистка відповіла своїм прихильникам.

Співачка Віра Брежнєва поміркувала про різницю у віці зі своїм чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе.

Так, артистка поділилася, що нерідко юзери висловлюють обурення щодо того, що її обранець старший від неї на 18 років. В Instagram-stories виконавиця поділилася, що це аж ніяк не заважає подружжю будувати гармонійні стосунки.

instagram.com/ververa

"Щастя залежить не від віку… А коли слухаєш своє серце, довіряєш його вибір, поважаєш себе та партнера, коли над стосунками рівнозначно працюють обидва, коли компроміси не однобічні, коли збігаються цінності та принципи. Коли ви вибираєте один одного щодня. Коли прощаєте одне одному помилки та допомагаєте їх уникати. Ще багато всього важливо мати на увазі і дотримуватися. Стосунки — це така сама праця, як і будь-яка робота. Тому, приходячи з роботи, також треба працювати, але в іншому ключі. Ідеальних стосунків не буває. Це шлях. Зі своїми тріщинами, шорсткістю і слизькими ділянками", – поділилася зірка.

instagram.com/ververa

Віра додала, що коли є кохання та бажання бути з партнером і разом розвиватися, різниця у віці точно не завада. Також виконавиця зазначила, що якщо люди не кохають одне одного, то тоді їм заважає і вік, і голос одне одного, і недоліки, та й навіть переваги дратують.

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