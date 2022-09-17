Віра Брежнєва виписалася з квартири в Підмосков'ї і повністю розірвала усі зв'язки з Росією

Співачка Віра Брежнєва розірвала останній зв'язок, який у неї був з Росією.

Віра Брежнєва з початком повномасштабної війни рф проти України поїхала з росії і тривалий час перебувала у Польщі, де допомагала переселенцям і займалася гуманітарною допомогою.

На початку червня ексменеджерка Брежнєвої повідомила, що артистка розірвала всі контакти у Росії і більше туди не повернеться.

Втім, як передають росЗМІ, до цього моменту екс"ВІА Гра" ще досі була прописана у квартирі своєї родички у підмосковному робочому селищі Некрасовському. За паперами вона мешкала там останні 20 років. У нульових Брежнєва прописалася у Підмосков'ї в родичів, аби її не депортували з країни.

Проте, виконавиця надіслала до Федеральної міграційної служби відмову від реєстрації у цій квартирі. До цього Брежнєва намагалася отримати російське громадянство, втім, не вийшло. Тепер, пишуть росЗМІ, артистка хоче отримати італійський паспорт.

Зазначимо, що у Брежнєвої є дві елітні квартири у Філях (70 квадратів) та на Пресні (100 квадратів), але до цього року прописана артистка була саме у Підмосков'ї. Ці квартири, скоріш за все, співачка продасть.

Читайте також: