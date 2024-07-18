Віра Брежнєва висловилася про особисте життя після розлучення з Меладзе: "Я в стосунках"

Співачка Віра Брежнєва висловилася про своє особисте життя після розлучення з чоловіком, композитором Костянтином Меладзе.

Вже минуло чимало часу після того, як подружжя розірвало шлюб. Артистка зізнається, що після розлучення нині перебуває в стосунках, щоправда, із самою собою. За словами Брежнєвої, це найголовніші для неї взаємини, які вона першою чергою вибудувала.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

"Я можу сказати так: так, я в стосунках. Я в ідеальних стосунках із самою собою. І це найголовніші стосунки, найважливіші стосунки, які я вибудувала із самою собою. Зараз у мене стосунки з усіма людьми та з усім світом. Вони вже зовсім, звісно, інші", - розповіла співачка в інтерв'ю Аделі Ісламгумовій.

Хоч артистка і не розкрила, чи має поруч кохану людину, однак зізналась, яким має бути її бойфренд. За словами Брежнєвої, першою чергою їй має бути комфортно поруч із партнером. Для співачки це найголовніше.

"Єдине, в чому сенс партнерства, що я з цією людиною почуваюся добре. Якщо я почуваюся із цією людиною погано, то навіщо тоді?" – поділилася зірка.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Зазначимо, Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе оголосили про розлучення восени минулого року. Однак подейкували, що пара не разом від червня 2022-го. Причина розлучення подружжя невідома. Тим не менш, ходило чимало пліток на цю тему. Від коханки в Меладзе до різних поглядів на війну в Україні. До слова, Брежнєва підтримала українців та засудила Росію, а композитор відмовчується.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Макс Леонов заінтригував змінами в особистому житті після розриву з цивільною дружиною. Хореограф натякнув на нові стосунки.

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