Віра Брежнєва висловилася про розлучення з ексчоловіком Меладзе: "Це була моя помилка"

Співачка Віра Брежнєва після розлучення з композитором Костянтином Меладзе зізналася, чи тримає образи на свого ексчоловіка.

За словами артистки, після розриву шлюбу їй знадобилося півтора року, щоб оговтатися і повернутися "в ресурс". Також Віра додала, що вже повністю відпустила ситуацію та наразі не має жодних претензій чи образ на свого ексчоловіка й рухається далі.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

"Ситуація, після якої я півтора року приводила себе до ладу. Це повний цикл: від розуміння і до виходу з цього стану, до повноцінного відчуття, що я в ресурсі. Треба йти далі. Всі чекають, що я розклеюсь, буду слабкою, ввійду в стан жертви і сидітиму та розповідатиму, як раніше все було добре, а тепер погано. Це не мій шлях. Я обираю інший – рухатися вперед. Так, це була моя помилка, мій урок. Найголовніше – це бути вдячною цьому уроку, бо ми багато образ залишаємо. Це був мій розвиток, моє дорослішання і зростання. У мене немає ні до кого претензій, мені ніхто нічого не винен і я не ображена", – зізналася знаменитість в інтерв'ю Дінарі Сатжан.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва просто зі сцени публічно звернулася до свого ексчоловіка Костянтина Меладзе.

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