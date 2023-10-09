Віра Брежнєва вперше прокоментувала розлучення з Костянтином Меладзе

Пара одружилася 2015 року, а вже 2022 року активно почали говорити про їхній розрив.

Ексспівачка Віра Брежнєва, яка зараз виступає під псевдонімом VERA, вперше прокоментувала чутки про розлучення з композитором Костянтином Меладзе.

До слова, чутки про розрив пари ширилися ще від 2022 року, однак лише декілька днів тому виконавиця офіційно підтвердила, що не перебуває в стосунках із Меладзе. Жодних коментарів на цю тему Брежнєва не давала. Однак в рубриці ЖВЛ у "Сніданку з 1+1" виконавиця прокоментувала розлучення.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

До слова, співачка попросила поважати їхнє рішення. Брежнєва зазначила, що вони з Меладзе бажали б залишити за ними право на приватність.

"У Мережі шириться багато спекулятивних тем, чому ми з Костянтином розлучилися, але ми хотіли б залишити за собою право це не коментувати. Із вдячністю та повагою одне до одного просимо всіх поважати наше рішення", - зазначила співачка.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Нагадаємо, Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе жили в шлюбі від жовтня 2015 року. Влітку 2022 року почали ширитися чутки, що знамените подружжя розлучилося. Подейкували, що причиною цього стали різні погляди на війну в Україні. Якщо ж Брежнєва засудила російське вторгнення та зайнялася волонтерством, то Меладзе обрав мовчання.

Лише 6 жовтня цього року виконавиця офіційно підтвердила, що розлучилася. Відвертим артистка поділилася в мініальбомі "Дякую", де розповіла про пережиті трансформації.

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