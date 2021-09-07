Віра Брежнєва вперше зізналася, що робить уколи краси: "Мені вже майже 40"

Віра Брежнєва вперше зізналася, що робить уколи краси: "Мені вже майже 40"

Однак артистка є прихильницею натуральної краси.

Співачка Віра Брежнєва, яка раніше шокувала можливостями свого живота, розповіла про догляд за собою.

У програмі "ЖВЛ" знаменитість поділилася, що є прихильницею натуральної краси. Брежнєва ніколи не вдавалася до пластичних операцій, а от ін'єкції краси часом все ж робить.

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"Я теж роблю ін'єкції краси. Питання - який це потім вигляд має на моєму тілі: це просто допомагає мені підтримувати стан шкіри в хорошому стані? Або це змінює моє обличчя до невпізнання? Зрозуміло, що мені вже майже 40 років! І мені потрібні засоби з догляду більш сильніші! Але я все ж таки за те, щоб залишалися свої риси обличчя", - зазначила Віра.

Віра Брежнєва / instagram.com/ververa

Знаменитість пильно стежить за своїм харчуванням. Віра постійно займається спортом та вдосконалює своє тіло. А віднедавна допомагає бути красивою й іншим жінкам, адже заснувала власний косметичний бренд.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва ділилася секретами догляду за собою. За словами виконавиці, кожен її ранок починається з усмішки, склянки теплої води і з розминки.

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