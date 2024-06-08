Віра Брежнєва захопила фото зі своїми трьома сестрами-копіями та мамою

Співачка Віра Брежнєва поділилася рідкісним родинним знімком.

Дещо раніше артистка вже ділилася у фотоблогу, що сьогодні, 8 червня, її мама Тамара Галушка святкує день народження й показувала, як її привітала в Італії. Втім, як виявилося, це був не остаточний сюрприз для рідної людини. Так, Віра показала, що у святковий день до них приєдналися усі її сестри. Тому вся родина вирішила зробити святковий знімок з 72-річною іменинницею.

Віра Брежнєва з сестрами і мамою / Фото: instagram.com/ververa

"Іменинниця та її чотири доньки", - написала на фото зірка.

На зображенні позують старша сестра Брежнєвої Галина й молодші сестри-двійнята Анастасія та Вікторія. Для виняткового знімку вони обрали сімейний лук, який складався з однакових худі у сестер з написом "sisterhood" (з англ. – сестринство) і оригінального у іменинниці з принтом "motherhood" (з англ. – материнство). Вочевидь, день народження Тамара Галушка провела у затишній компанії своїх доньок за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно тренерка Аніта Луценко також розповіла про свято у родині. Її доньці виповнилося 8 років. З цієї нагоди зіркова мама показала свою підрослу іменинницю.

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