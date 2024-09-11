Віра Брежнєва заінтригувала новим романом і похизувалася розкішним подарунком від чоловіка

Схоже, артистка після розлучення з Костянтином Меладзе більше не самотня.

Співачка Віра Брежнєва натякнула, що після розлучення з композитором Костянтином Меладзе більше не самотня та перебуває в романтичних стосунках.

Новим романом артистка заінтригувала в Instagram-stories. Виконавиця опублікувала доволі цікаве фото. На знімку був зображений чималий букет синіх, фіолетових та зелених гортензій. Розкішний букет квітів Вірі Брежнєвій подарував загадковий чоловік.

Щоправда, користувачі більше звернули увагу не на сам букет, а на підпис, який виконавиця залишила на фото. Артистка зазначила, що, звичайно ж, може купити собі квіти, процитувавши рядки з пісні американської співачки Майлі Сайрус. Утім, Брежнєва написала, що цього не робитиме, адже букет їй подарує чоловік. Фани припустили, що таким чином знаменитість натякнула на нові стосунки.

Віра Брежнєва показала букет квітів, які отримала в подарунок від чоловіка / Фото: instagram.com/ververa

"Я можу купити собі квіти, але для цього немає потреби, бо він це зробить. Насолода", — підписала кадр зірка.

Зазначимо, Віра Брежнєва 2023 року оголосила про розлучення з чоловіком Костянтином Меладзе. Відтоді про особисте життя артистки майже нічого не відомо, на відміну від її 14-річної доньки. Виявилося, що Сара Кіперман зустрічається з 21-річним росіянином. Ба більше, стосунки пари вже тривають понад два роки.

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