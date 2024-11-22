Віра Брежнєва зі сльозами розкрила свої страхи після розлучення з Меладзе: "Застара для стосунків"

Співачка Віра Брежнєва висловилася про страхи після розлучення з Костянтином Меладзе і чи планує в майбутньому вийти заміж ще раз.

Так, зірка доволі емоційно розповіла про свій стан, який проживала під час розлучення з ексчоловіком. Тоді, за словами Віри, вона почувалася безпорадною та навішувала на себе безліч ярликів. Зокрема, вважала себе не гідною нових стосунків, адже на той момент була 40-річною.

"Коли розлучалася, то я думала, що все, мені 40, я більше нікого не зустріну, я нікому не буду потрібна, я застара для стосунків. Я не знала, чи зможу я закохатися. Але це все потрібно було прожити", - зізналася виконавиця зі сльозами у "Проєкті 30+" Раміни Есхакзай.

Віра Брежнєва

На щастя, Брежнєвій вдалося здолати всі негативні думки й прийти до внутрішньої гармонії. Артистка зізналася, що зараз вона відчуває себе по-справжньому щасливою. І додала, що не буде квапитися із заміжжям у майбутньому. Бо перед тим хоче глибше пізнавати своїх партнерів, для чого потрібен час.

"Я зараз дуже щаслива, наповнена коханням і почуваю себе найгарнішою. Так, як зараз, я себе ніколи не відчувала. Я не поспішаю заміж, бо вже там була. Для того щоб вийти заміж, треба дійсно гарно пізнати одне одного. Іноді ми поспішаємо і, на жаль, лише потім розуміємо це вже у шлюбі, що треба було "на березі" домовитися і зрозуміти, чи йдемо ми паралельно. Для мене зараз найбільша цінність – не шлюб, а круті стосунки",- поділилася Брежнєва.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва заінтригувала кадрами з незнайомцем і зробила відверте зізнання.

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