ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

Віра Брежнєва ледь не полетіла зі сцени на концерті у Молдові та серйозно осоромилася

Віра Брежнєва 22 червня виступила на фестивалі в Кишиневі. Там з артисткою стався неприємний конфуз.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віра Брежнєва

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва на концерті в Молдові ледь не полетіла зі сцени та серйозно осоромилася.

Виконавиця 22 червня виступила на музичному фестивалі, який минув у Кишиневі. Там з артисткою стався доволі неприємний конфуз. Коли Віра Брежнєва виконувала одну зі своїх пісень, то оступилася. Артистка почала падати, але все ж таки втрималася. При цьому в цей момент виконавиця вигукнула "Ау".

Все б нічого, але під час цього конфузу пісня й далі продовжувала звучати. Тож, присутні одразу зрозуміли, що Віра Брежнєва співає під фонограму. Виконавиця вдала, що нічого не сталося та навіть спробувала виконувати трек наживо, однак ситуацію це не врятувало.

До речі, на концерті в Кишиневі Віра Брежнєва не цуралася співати свої старі російськомовні хіти. Це вже не вперше, коли виконавиця робить подібне. Від російськомовних пісень артистка, очевидно, відмовлятися не збирається.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва святкувала день народження мами, якій виповнилося 73 роки. З нагоди особливої дати артистка показувала, який зараз вигляд має Тамара Галушка.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie