Віра Брежнєва ледь не полетіла зі сцени на концерті у Молдові та серйозно осоромилася

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Реклама

Співачка Віра Брежнєва на концерті в Молдові ледь не полетіла зі сцени та серйозно осоромилася.

Виконавиця 22 червня виступила на музичному фестивалі, який минув у Кишиневі. Там з артисткою стався доволі неприємний конфуз. Коли Віра Брежнєва виконувала одну зі своїх пісень, то оступилася. Артистка почала падати, але все ж таки втрималася. При цьому в цей момент виконавиця вигукнула "Ау".

Все б нічого, але під час цього конфузу пісня й далі продовжувала звучати. Тож, присутні одразу зрозуміли, що Віра Брежнєва співає під фонограму. Виконавиця вдала, що нічого не сталося та навіть спробувала виконувати трек наживо, однак ситуацію це не врятувало.

Реклама

До речі, на концерті в Кишиневі Віра Брежнєва не цуралася співати свої старі російськомовні хіти. Це вже не вперше, коли виконавиця робить подібне. Від російськомовних пісень артистка, очевидно, відмовлятися не збирається.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва святкувала день народження мами, якій виповнилося 73 роки. З нагоди особливої дати артистка показувала, який зараз вигляд має Тамара Галушка.