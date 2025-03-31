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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2736
Час на прочитання
1 хв

Віра Брежнєва на рідкісних фото показала дорослу доньку-красуню і ніжно привітала її з 24-річчям

Виконавиця адресувала Соні теплі слова з побажаннями та привітаннями.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Віра Брежнєва

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва поділилася рідкісним контентом зі старшою донькою Сонею Кіперман.

Артистка в Instagram опублікувала фото з дівчиною. Спільним контентом із Сонею виконавиця поділилася не просто так. Річ у тім, що в доньки Віри Брежнєвої був день народження. Так, 30 березня Соні Кіперман виповнилося 24 роки.

Тож, співачка поділилася кадрами із донькою, а також адресувала їй теплі слова з побажаннями. Артистка привітала Соню з настанням 24-річчя. Окрім того, Віра Брежнєва висловила доньці ніжні слова любові.

Віра Брежнєва з донькою / © instagram.com/ververa

Віра Брежнєва з донькою / © instagram.com/ververa

“24 роки Соні Кіперман! Найщасливіший день народження! Безкінечна любов!” — написала донці виконавиця.

До привітань також долучилися підписники Віри Брежнєвої. Вони теж адресували Соні теплі слова з побажаннями та зазначили, що вона з мамою має просто неперевершений вигляд: “Які ви класні! З іменинницею, хай буде щастя вам!”, “З днем народження! Красуні!”, “Донька вся в маму!”.

Віра Брежнєва з донькою / © instagram.com/ververa

Віра Брежнєва з донькою / © instagram.com/ververa

Нагадаємо, раніше донька Віри Брежнєвої показувала, як відсвяткувала день народження. Дівчина зустрічала 24-річчя в стилі ворожіння.

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