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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Віра Брежнєва показала маму у день її 73-річчя: вигляд Тамари Галушки зараз і у дитинстві

Родина іменинниці привітала її рідкісними фото.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Віра Брежнєва

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва повідомила про свято у родині – 8 червня її мама Тамара Галушка святкує день народження.

Найрідніша людина артистки зустрічає 73-й рік життя. З цієї особливої нагоди Віра присвятила іменинниці сторіз у фотоблогу і ніжно звернулася до неї. Співачка опублікувала фото з мамою, яке зробила під час їхнього минулорічного відпочинку в Італії у цей період. На зображенні родина постала у білосніжних вбраннях на тлі вілли.

"Найщасливішого дня народження нашій королеві", - привітала зірка.

Віра Брежнєва з мамою

Віра Брежнєва з мамою

Крім артистки, до Тамари Галушки також звернулися і її онуки – діти Віри Брежнєвої. Так, Сара Кіперман у фотоблогу показала одне з фото бабусі, яка позувала у стильному образі й написала: "З днем народження, бабуся".

Тамара Галушка

Тамара Галушка

Тим часом Соня Кіперман віднайшла архівне фото бабусі-іменинниці й показала, який вигляд Тамара Галушка мала у дитинстві. Водночас, як і решта родини, дівчина привітала її щемливими словами: "З днем народження, найдорожчу і найважливішу жінку в моєму житті, мою прекрасну бабусю".

Тамара Галушка

Тамара Галушка

Нагадаємо, нещодавно зіркова тренерка Аніта Луценко показала свою доньку Мію у її дев'ятий день народження та здивувала, як вона підросла.

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