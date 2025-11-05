Віра Брежнєва показала свіжі фото з 15-річною донькою-красунею і приголомшила її дорослим виглядом

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва вперше за тривалий час показалась з молодшою донькою Сарою Кіперман.

Артистка майже не ділиться сімейними світлинами, але цього разу зробила виняток. Співачка за кордоном зустрілася з 15-річною Сарою та влаштувала з нею імпровізований фотосет. Вони попозували перед камерою на одному з пляжів.

Віра Брежнєва та її донька знялися в family look. Вони одягнули блакитні джинси та білі майки, а образ доповнили сонцезахисними окулярами. Як зазначила виконавиця, на кадрах не вистачало лиш її старшої доньки Соні.

Тим часом підписники Віри Брежнєвої просто засипали її компліментами. Користувачі зазначали, що Сара росте неймовірною красунею. Також юзери звернули увагу, що молодша донька виконавиці вже неабияк подорослішала, що вони мають вигляд, немов подруги: "Сара так виросла, що ви як подруги", "ви неймовірні", "які гарні".

