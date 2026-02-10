- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 439
- Час на прочитання
- 1 хв
Віра Брежнєва показалась із мамою-красунею та донькою і розкрила, як із ними 44-річчя святкувала
Артистка свій день народження провела в родинному колі.
Співачка Віра Брежнєва потішила свіжими світлинами з мамою-красунею та молодшою донькою.
Родинними знімками артистка поділилась у своєму Instagram. На фото Віра Брежнєва поставала з мамою, яку просто засипали у коментарях компліментами та зазначили, що вона красуня, та з молодшою донькою Сарою.
Співачка зібралась із рідними не просто так. Саме в колі найближчий та найрідніших виконавиця святкувала свій день народження. Артистка зустрічала 44-річчя у вишуканому ресторані. Все довкола було прикрашено квітами, а гості прийшли у білих вбраннях. Як зізнається Брежнєва, це найтепліший її день народження.
"Спогади про найтепліший день народження", - підписала світлини артистка.
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва, якій виповнилось 44 роки, вже висловилась про свій вік. Також артистка наробила пікантних фото у шубці та спідньому, на яких посвітила стрункими ніжками.